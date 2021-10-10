Актриса Инна Белоконь, которая долгие годы играет роль сценической мамы Верки Сердюки, отмечает свой 53-й день рождения.

Как сообщает Politeka.net, на странице Верки Сердючки в Instagram появилось фото актрисы Инны Белоконь, которая уже много лет исполняет роль сценической мамы Андрея Данилко. Оказалось, что женщина отмечает свой 53-й день рождения.

На снимке Инна позирует в своем образе мамы, она сидит за столом, на котором видно бутылку шампанского и бокалы. Перед камерой актриса позирует в нарядно белой вышиванке и с платком на голове. В подписи к фото написали: "С Днем рождения!".

В комментариях к фото Белоконь пользователи начали поздравлять актрису с ее праздником. К поздравлениям присоединились многие звезды украинского шоу-бизнеса, среди которых Лес Никитюк, Оля Полякова, Оля Цибульская, Андрей Бедняков и другие.

"Инночка, с Днем рождения! Золотая наша", "Моя девочка", "Люблю, тащусь! С Днем рождения!", "С именинницей", "Обожаю", "С именинницей! Береги твою мать!", "Всем мамам мама", "Поздравляем!", "С Днём Рождения! Любим!", "Мои поздравления", "С Днём Рождения! Самая активная мама в шоу-бизнесе", - пишут в комментариях к фото.

Напомним, Сердючка, пережившая потерю настоящей мамы, поделилась особенным видео: "В нашей жизни...".

Как сообщала Politeka, Мама Сердючки превратилась в настоящую красотку и показала своего особенного мужчину: "А Данилко лучше!".

Также Politeka писала, что Мама Верки Сердючки без грима поразила видом, показав фото с мужчиной: "Сильно обожаю!".