Фанатам показали удивительное фото Андрея Данилко и его сценической мамы Инны Белоконь
Как сообщает Politeka.net, на фан-странице в Instagram, посвященной творчеству Андрея Данилко, более известного как Верка Сердючка, опубликовали удивительное архивное фото, на котором можно увидеть также несменную спутницу артиста Инну Белоконь. Актриса имеет сценический образ "мамы Верки Сердючки", и постоянно сопровождает Андрея во время выступлений.
На архивной фотографии можно увидеть совсем юного Данилко в теплой черной дубленке и забавной шапке ушанке, он как будто сильно замерз. Рядом с ним стоит Инна, тоже без сценического грима, похоже, именно так она выглядит в обычной жизни. На ней светлая теплая куртка, волосы небрежно уложены, а на лице нет макияжа.
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В подписи к фото ничего не написали, зато поклонники принялись активно обсуждать снимок. "Круто", "Андрюшка красавчик", "О, какой красавец, а Инночка какая красивая", "Какое милое фото", "Такие молодые здесь", "Красивое фото", - пишут пользователи в комментариях к фотографии.
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