Шоумен Андрей Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, показал по-особенному теплое видео

Как сообщает Politeka.net, 2-го октября, известный украинский артист, шоумен, ведущий, композитор и комик Андрей Данилко отметил свой 48-ой день рождения.

В этот день шоумен получил множество поздравлений от своих звездных друзей и обычных украинцев. Особенным видео-поздравлением от блогера Людмилы Николаевны с Полтавщины, Данилко поделился в Instagram-Stories.

"Уважаемый, Андрей Михайлович. Поздравляю Вас с днем рождения. Желаю Вам всего самого наилучшего в этой нашей жизни. Всего самого наилучшего, что можно пожелать. Со всем уважением к Вам, Людмила Николаевна, Инна и Дима. Мы Вас все очень любим и уважаем", - сказала Людмила на трогательном видео.

Стоит напомнить, что недавно стало известно о том, что у украинского артиста Андрея Данилко, известного как Верка Сердючка, умерла мама. Знаменитость не сообщал о горе в семье.

О потере матери стало известно журналистам, которые приехали в родное село Андрея Данилко. Соседи его матери рассказали, что Светлана Ивановна умерла на 83 году жизни. Это произошло около года назад.

Напомним, Мама Верки Сердючки без грима поразила видом, показав фото с мужчиной.

Как сообщала Politeka, Андрей Данилко озадачил украинцев фото с ребенком на руках.

Также Politeka писала, что Мама Верки Сердючки без грима впечатлила внешностью в обычной жизни.