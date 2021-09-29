Актриса Инна Белоконь, которая играет роль мамы Верки Сердючки, показала милое фото в компании загадочного парня

Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса Инна Белоконь, которая долгие годы играет роль сценической мамы Верки Сердючки, часто радует поклонников ярким публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз артистка поразила фанатов, показав свою новую внешность рядом с молодым парнем.

Как видно, снимок сделал парень, они с актрисой стоят в интересной локации и мило позируют перед объективом. Инну на этом фото просто не узнать – она как будто помолодела на 20 лет. Красотка появилась перед камерой в темной футболке, ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к фотографии Белоконь написала: "Обожаю этого парня". Поклонники тут же принялись комментировать новое фото на странице актрисы: "Инна, вы могли бы стать великой актрисой, так играть роль, это класс! Я вас обожаю! Вы, очень красивая!", "А Данилко лучше!", "Дайте Оскар этой богине", "Какая Вы красивая", "Красотка", "Инна, это вы!?", "Классные", "Очень красиво", "Красивые какие!", "Какая же Вы красотка", "Как девочка".

Напомним, Мама Верки Сердючки без грима поразила видом, показав фото с мужчиной: "Сильно обожаю!".

Как сообщала Politeka, Андрей Данилко озадачил украинцев фото с ребенком на руках: "Что за мальчик?".

Также Politeka писала, что Мама Верки Сердючки без грима впечатлила внешностью в обычной жизни: "Какая красивая".