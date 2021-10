Известный артист Андрей Данилко, который прославился благодаря яркому образу Верки Сердючки, давно не выступает и не дает концерты, однако активно интригует кадрами в социальной сети.

Как известно, после череды напряженных выступлений и множества концертных туров Андрей Данилко проходил через сложный период, поэтому решил оставить свой творческий путь и заявил об уходе со сцены. Изредка певец радует выступлениями для близких и фанатов на шоу, но концертов уже не дает.

Сейчас в социальной сети Инстаграм ему удалось привлечь внимание к себе благодаря короткому видео с записью песни. Вместе с коллегой мужчина решил поработать над пением и поделился этим отрывком с фанатами.

«“Thank you for the music!..” @andreas_ohrn @bassflowmusic. Stockholm, October 2021» - написал Данилко под видео.

Поклонники были заинтригованы:

«Очень ждем новый крутейший материал👏; Ждём в Москве! Любим!❤; будет что то интересное😍Жду с нетерпением)); Красавец🔥; Андрей,на это можно смотреть бесконечно и с удовольствием, когда вы в рабочем процессе; Красота 😍; Класс,я в восторге,обожаю вас!🔥👏; Очень ждём Ваших новых песен и проектов🔥❤; Какая же прелесть❤️ жду; Ой, мама, что же это будет!» - пишут в сети.

Ранее также фанаты шоу "Маска" опубликовали в Инстаграм закулисные кадры, на которых идет съемочный процесс.

На кадрах в центре внимания Полякова, в ее невероятном леопардовом костюме в одном из образов "Пятого элемента", также засветились DZIDZIO (Михаил Хома) с бокалом в руке, и Данилко, стоявший пиной к камере и что-то живо обсуждавший с Каменских.

Напомним, Данилко рассказал, в чем заключается патриотизм: "Долг каждого украинца знать..."

Как сообщала Politeka, Данилко в образе Сердючки приоткрыл интригу, что ждет украинцев в новогоднюю ночь: "Мисс ножки"

Также Politeka писала, что Полякова, Никитюк и другие звезды весело поздравили "маму" Верки Сердючки с днем рождения: "Наша золотая"