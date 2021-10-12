Украинская исполнительница Верка Сердючка (Андрей Данилко) произвела фурор неожиданным фото со съемок шоу "Маска", на котором предстала в необычном ракурсе вместе с "мамой" (Инной Белоконь).
Так, 48-летний Данилко поделился кадром в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net. Артист показал закулисье шоу "Маска 2", в котором участвует в роли звездного детектива. После первого сезона, похоже, уже стало традицией, что Андрей Михайлович выступает в конце в образе Верки Сердючки.
На фото Данилко и мама Сердючки сидели, по-видимому, на высокой сцене, спустив ноги вниз (собственно, видна только эта часть тела, по которой все же легко узнать артистов).
"Съемка новогоднего выпуска «Маски» завершена!", - говорится в сообщении.
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Пользователи с нетерпением ждут премьеры шоу (23 октября), а также обсуждают пост Сердючки:
"🙌Будем обязательно смотреть!!!"
"Мисс ножки )"
"Не перестаю удивляться креативности Андрея!!!"
"Я милого узнаю по колготкам... ой, по походке😂💖🔥😉"
"Ножки🔥"
"Интересно, когда Андрея, узнаешь даже по ногам😂😂😂"
"Будет что-то интересное)"
"Теперь разбирает дикий интерес! Ох уж эти фото с интригующим ракурсом🤩🥰❤️"
"Мужчины, ну что Вы стоите и смотрите? Растерялись. Ловите Дам на руки!"
Напомним, Полякова, Никитюк и другие звезды весело поздравили "маму" Верки Сердючки с днем рождения: "Наша золотая"
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