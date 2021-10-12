"Будет что- то интересное"

Украинская исполнительница Верка Сердючка (Андрей Данилко) произвела фурор неожиданным фото со съемок шоу "Маска", на котором предстала в необычном ракурсе вместе с "мамой" (Инной Белоконь).

Так, 48-летний Данилко поделился кадром в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net. Артист показал закулисье шоу "Маска 2", в котором участвует в роли звездного детектива. После первого сезона, похоже, уже стало традицией, что Андрей Михайлович выступает в конце в образе Верки Сердючки.

На фото Данилко и мама Сердючки сидели, по-видимому, на высокой сцене, спустив ноги вниз (собственно, видна только эта часть тела, по которой все же легко узнать артистов).

"Съемка новогоднего выпуска «Маски» завершена!", - говорится в сообщении.

Пользователи с нетерпением ждут премьеры шоу (23 октября), а также обсуждают пост Сердючки:

"🙌Будем обязательно смотреть!!!"

"Мисс ножки )"

"Не перестаю удивляться креативности Андрея!!!"

"Я милого узнаю по колготкам... ой, по походке😂💖🔥😉"

"Ножки🔥"

"Интересно, когда Андрея, узнаешь даже по ногам😂😂😂"

"Будет что-то интересное)"

"Теперь разбирает дикий интерес! Ох уж эти фото с интригующим ракурсом🤩🥰❤️"

"Мужчины, ну что Вы стоите и смотрите? Растерялись. Ловите Дам на руки!"

Напомним, Полякова, Никитюк и другие звезды весело поздравили "маму" Верки Сердючки с днем рождения: "Наша золотая"

Как сообщала Politeka, Андрей Данилко принял близко к сердцу критику на шоу "Маска": "Поэтому я решил..."

Также Politeka писала, что Мама Верки Сердючки без грима поразила видом, показав фото с мужчиной: "Сильно обожаю!".