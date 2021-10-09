Известный украинский исполнитель Андрей Данилко ответил на критику его образа звездного детектива на грандиозном шоу "Маска"
Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на сайте телеканала "Україна", известный украинский исполнитель Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, снова стал звездным детективом второго сезона шоу "Маска". После первого сезона программы артист столкнулся с критикой от некоторых зрителей, мол, он сразу угадывает многих персонажей, из-за этого шоу неинтересно смотреть.
Как признался Данилко, он близко к сердцу принял такую критику от зрителей и принял решение во втором сезоне шоу вести себя иначе.
"Поэтому я решил – если в этот раз кого-то угадаю, то напишу себе на руке и буду сидеть-молчать, чтобы всем было интересно", - заявил звездный детектив.
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Отметим, что несмотря на некоторую критику, именно Андрей Данилко является любимым звездным детективов для многих украинцев. И его возвращения на шоу поклонники требовали у телеканала в соцсетях.
Напомним, На шоу "Маска" показали звезд во время примерки костюмов: "Их зажигательные движения...".
Как сообщала Politeka, Полякова на шоу "Маска" озадачила кадрами с сильно изменившимся Данилко: "Какой ты у меня...".
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