Шоу "Маска" готовит украинцев к премьере второго сезона, которая состоится уже этой осенью, публикуя интересные кадры, в том числе из своего архива.
Проект "Маска" со звездными детективами Олей Поляковой, Настей Каменских, Андреем Данилко, Олегом Винником и Дзидзьо, завоевал огромную популярность, сообщает Politeka.net.
Только первый выпуск шоу посмотрели более пяти миллионов зрителей.
Сейчас украинца готовят к премьере второго сезона. В официальной группе "Маски" в Инстаграм опубликовали видео, в котором показали, как готовились к съемкам старые персонажи, среди которых можно заметить хореографа Алену Шоптенко и певца Арсена Мирзояна. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
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"Звездные участники даже первые примерки костюмов превращают в настоящее шоу! 🔥
Пока мы ждем премьеру второго сезона гипершоу МАСКА решили вспомнить, как к старту готовились герои первого сезона прошлого года. Только посмотрите на их зажигательные движения и искренние улыбки на лицах! Кажется, они в восторге от своих образов.
Пишите в комментариях, какой герой был вашим любимцем в первом сезоне шоу МАСКА", - написали авторы поста.
За полчаса публикация обрала более 2000 лайков и много комментариев:
"Вам нужно было Циклопчиков выпускать, детям поразбирали бы, денюшку заработали бы дополнительно 😉💕", "Шаман - самый крутой костюм😍", "Дракон ❤️🔥".
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