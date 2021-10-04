На шоу "Маска" зрителей заинтригует новая героиня, а люди уже начали гадать.
Этой осенью состоится премьера нового сезона шоу "Маска", сообщает Politeka.net. Зрителей готовят к программе, рассекречивая героев.
В этот раз в официальной группе Инстаграм опубликовали фото Феи. Она появилась в красивом костюме в розовых оттенках и в маске.
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Как думаете, кто может скрываться под этим невероятным костюмом?", - написали авторы публика
Пользователи сети стали гадать, кто же скрывается под маской.
"Дорофеева", "Слава Каминская", "Мишина)", "Наталка Денисенко", "Я почему-то думаю, что Филонова", - "рассекретили" героиню пользователи сети.
Отметим, ранее украинцев заставили задуматься, кто скрывается под маской скандал. Пользователям сети предоставили выбор беду Надей Дорофеевой, Тиной Кароль и Катей Осадчей.
Пользователи сети называли и свои варианты. В частности, предположили, что в костюме может прятаться певцы Меловин и Иво Бобул.
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