Популярная певица и судья-детектив шоу "Маска" Ольга Полякова показала, как изменился её коллега Андрей Данилко.
Как передает Politeka.net, недавно стало известно о выходе второго сезона шоу "Маска". В нём звездными судьями-детективами стали Оля Полякова, Настя Каменских, Дзидзьо и Олег Винник. Также к ним присоединился Андрей Данилко.
На этот раз Оля Полякова поделилась новым видео на своей странице в Инстаграм. Как известно, сейчас проходят съемки шоу "Маска", в сети показывают новых героев. Оля Полякова на кадрах засветила весь судейский состав.
Стоит отметить, что певица в экстравагантном образе, на ней леопардовый костюм и необычная прическа. Также она показала и других членов жюри.
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После она переводит камеру на сидящего слева Андрея Данилко, который моментально преображается.
"Андрюша, смотри какой ты у меня гарнюний", - сказала Оля Полякова.
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