Вот это перемены!

Популярная певица и судья-детектив шоу "Маска" Ольга Полякова показала, как изменился её коллега Андрей Данилко.

Как передает Politeka.net, недавно стало известно о выходе второго сезона шоу "Маска". В нём звездными судьями-детективами стали Оля Полякова, Настя Каменских, Дзидзьо и Олег Винник. Также к ним присоединился Андрей Данилко.

На этот раз Оля Полякова поделилась новым видео на своей странице в Инстаграм. Как известно, сейчас проходят съемки шоу "Маска", в сети показывают новых героев. Оля Полякова на кадрах засветила весь судейский состав.

Стоит отметить, что певица в экстравагантном образе, на ней леопардовый костюм и необычная прическа. Также она показала и других членов жюри.

После она переводит камеру на сидящего слева Андрея Данилко, который моментально преображается.

"Андрюша, смотри какой ты у меня гарнюний", - сказала Оля Полякова.

Ранее сообщалось, Оля Полякова в новом имидже поразила появлением с мини-Сердючкой: "Боже, какая она..."

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