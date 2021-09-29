Украинцев готовят к выходу нового сезона шоу "Маска", интригуя зрителей интересными кадрами
Второй сезон шоу "Маска" выйдет уже этой осенью, сообщает Politeka.net.
Детективами программы стали Оля Полякова, Настя Каменских, Олег Винник и певец Дзидзьо. Пока создатели шоу хранят в секрете, будет ли разгадывать, кто скрывается под масками, артист Андрей Данилко.
Однако ясно одно - на шоу точно появится Верка Сердючка, но в качестве куклы. Об это стало известно из кадров, которые Оля Полякова разместила в своих сторис.
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Артистка в кукольном образе позировала вместе с Дзидзьо, который держал в руках куклу Верки Сердючки.
Также Оля Полякова разместила фото, на которых позирует в том же образе, что и в сторис.
Красотка была в желтом парике, коротком костюме, а ее глаза притягивали своей ненатуральной голубизной.
Пост быстро собрал более 50 тысяч лайков и много комментариев.
"Сначала подумала,что Дорофеева😮 Очень красивый образ!)", "Хоть блондинка, хоть брюнетка, Олечка ты прекрасна в любом образе и цвете!!!)))🔥🔥🔥😍🤗", "Боже, какая она прекрасная 😍🔥", "Блонд, потому что Супер блондинка 👸🏼", "Голубые глаза, это просто космос. Вам так идет 😍", - написали пользователи сети.
Напомним, новая ведущая шоу "Маска" решила открыть тайны закулисья
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