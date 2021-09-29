Артисты развлекались на своих креслах

Украинцев готовят к выходу нового сезона шоу "Маска", интригуя зрителей интересными кадрами

Второй сезон шоу "Маска" выйдет уже этой осенью, сообщает Politeka.net.

Детективами программы стали Оля Полякова, Настя Каменских, Олег Винник и певец Дзидзьо. Пока создатели шоу хранят в секрете, будет ли разгадывать, кто скрывается под масками, артист Андрей Данилко.

Однако ясно одно - на шоу точно появится Верка Сердючка, но в качестве куклы. Об это стало известно из кадров, которые Оля Полякова разместила в своих сторис.

Артистка в кукольном образе позировала вместе с Дзидзьо, который держал в руках куклу Верки Сердючки.

Также Оля Полякова разместила фото, на которых позирует в том же образе, что и в сторис.

Красотка была в желтом парике, коротком костюме, а ее глаза притягивали своей ненатуральной голубизной.

Пост быстро собрал более 50 тысяч лайков и много комментариев.

"Сначала подумала,что Дорофеева😮 Очень красивый образ!)", "Хоть блондинка, хоть брюнетка, Олечка ты прекрасна в любом образе и цвете!!!)))🔥🔥🔥😍🤗", "Боже, какая она прекрасная 😍🔥", "Блонд, потому что Супер блондинка 👸🏼", "Голубые глаза, это просто космос. Вам так идет 😍", - написали пользователи сети.

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