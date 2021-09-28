Певица Оля Полякова снова произвела фурор экстравагантным образом на съемках второго сезона шоу "Маска"

Как сообщает Politeka.net, популярная певица Оля Полякова, которая стала звездным детективом шоу "Маска", не перестает эпатировать публику. В каждом эпизоде проекта звезда будет появляться в новых образах, и пока съемки продолжаются, артистка уже демонстрирует свои перевоплощения в Instagram.

Так, в этот раз Ольга снова взбудоражила фанатов, появившись в удивительном наряде, в котором ее просто не узнать. На снимках певица позирует в коротком фиолетово-блестящем платье, которое кажется металлическим. Этот наряд красиво подчеркнул изящную фигуру и аппетитное декольте звезды. Ее волосы-парик здесь светлые и выглядят не очень естественно, а на лице яркий макияж, также можно заметить линзы в глазах артистки, которые делают глаза ярко-голубыми.

Поклонники тут же принялись комментировать снимки, отмечая, что на них Полякова похожа на певицу Надю Дорофееву: "Сначала подумала, что Дорофеева. Очень красивый образ!", "Брюнетка", "Блонд", "Роскошная", "Думала, что это Дорофеева", "Красивая", "Кукла", "Вау, вы как куколка", "Барби", "Боже, какая она прекрасная", "Так красиво", "@nadyadorofeeva ты ли это? Оля, ты всегда роскошная!", "Хоть блондинка, хоть брюнетка, Олечка ты прекрасна в любом образе и цвете!".

Напомним, Полякова, смеясь, показала, как ее младшая дочь "издевается" над учителями: "Не, ну а что?".

Как сообщала Politeka, Полякова ошарашила резкой сменой имиджа, больше не блондинка: "Ну что, как мне?".

Также Politeka писала, что Оля Полякова с необычными волосами показала, как готовится к съемкам "Маски": "Мальвина наша".