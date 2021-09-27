"Так даже лучше"

Популярная украинская певица Оля Полякова кардинально изменила свою внешность на шоу «Маска», удивив новыми фото

Как пишет Politeka.net, артистка поделилась неожиданными снимками в своем Инстаграм. Как известно, Полякова вместе с Настей Каменских, Олегом Винником, Андреем Данилко и Дзидзьо входит в состав звездных детективов, которые должны отгадывать, кто из знаменитостей скрывается под той или иной маской на популярном шоу.

При этом сами детективы также примеряют для съемок весьма экстравагантные образы. В новом посте Полякова показала один из них. На ней был эффектный черный костюм со сверкающими металлическими вставками.

Однако, главной изюминкой образа стали черные волосы, на которые Полякова променяла свой фирменный блонд.

«Ну что, от 1 до 10 как мне быть брюнеткой?», - поинтересовалась у поклонников звезда.

Стоит отметить, что ее новый образ оценили Оля Цибульская, Даша Трегубова и Екатерина Бужинская.

Поклонники Поляковой также не смогли пройти мимо.

«Оля вам идёт любой образ но блондинкой вам все же лучше», «Блонд подходит больше», «На Алсу похожи», «Так даже лучше. С темными волосами», «восхищаюсь Вашей красотой, Оль но Вы же суперблондинка блонд - это Ваш цвет», «Неее, этот цвет делает вас старше!», «Брюнеткой лучше», - пишут люди.

Напомним, Оля Полякова радикально сменила имидж, фото.

Как сообщала Politeka, Полякова "залепила" Ефросининой на интервью, показав свою силу.

Также Politeka писала, что Полякова рассказала, как много позволяет своей старшей дочери.