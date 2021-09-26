Известная певица Оля Полякова устроила на интервью с Машей Ефросининой вечер откровений

Ольга Полякова приняла участие в интервью с Машей Ефросининой для ее шоу. Причем звезда сразу отличилась – честно высказалась по поводу поведения своего ребенка, не стала скрывать отношения к хейтерам и даже рассказала о ссорах с Машей.

Не обошлось без комичных моментов, в социальной сети Ольга показала, как «залепила» пять коллеге Маше Ефросининой, поразив ту своей силищей. Также не осталась телеведущая без смущающих ответов и не менее смелых вопросов.

В сети также отреагировали на видео со звездами:

«Почему вы материтесь? Зачем свой уровень превращаете в дешевое шоу?; Вы лучшие!🔥; Очень ждём🔥; спасибо за мудрые женские разговорчики🔥; Оля вы просто молодец и вы для меня пример; Самое главное мат....а дальше что?; Вечер будет у меня приятным😍😂; Оля Вам дано петь, Вот и пойте , и не лезте куда Вам не дано, честное слово обидно, что в корне меняется все отношение к Вам после таких слов».

Ранее в интервью Полякова рассказала о скандальном выступлении дочери. Полякова была в шоке, когда услышала дочь, поющую нецензурные слова перед ее коллегами:

«Это была подстава, там были знакомые, они снимали все вживую. Смысл прятаться? Я тоже снимала. Позже я спросила Машу, почему она так сделала и не боится ли она того, что уже завтра на нас обрушится волна хейта. А она сказала, что готова к этому, это поднимает актив».

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