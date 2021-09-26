Оля Полякова решила снова высказаться на популярные темы в шоу Маши Ефросининой на интервью
В этот раз Полякова пришла на шоу «Взрослые девочки» с Машей Ефросининой, чтобы открыть много интересных тем и поднять не менее волнующие. В видео звезды обсуждали, нужно ли становиться другом своему ребенку, как мотивировать детей на обучение, в каком возрасте рассказывать об отношениях, помогают ли запреты или ограничения.
По словам Поляковой, ее старшая дочь не откажется от серьезного образования в пользу блогерства, так как у нее уже есть своя мечта. Маша хочет поступить в музыкальный колледж Беркли в Бостоне.
«Хочу тебе сказать одно, что я поняла для себя, истину: не все могут быть сплошь богатыми, успешными и счастливыми. Кому-то нужно и унитазы мыть. Ребенок должен понимать, что его образование — именно его проблема», — отметила Полякова.
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Полякова также рассказала, что обучение детей лежит на них и она их заставлять это делать не будет.
«Машину покупать, квартиру, еще что-то – ничего из этого я делать не буду, не смогу. Это ее путь», - подмечает Полякова. Она также рассказала, что не боится хейта в ее сторону, так как ее ребенок самостоятельный и сам знает, что надо делать.
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