Известная певица Оля Полякова показала свой новый образ с темными волосами

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Оля Полякова, которая недавно поразила высказываниями о своей дочери Маше, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда поразила фанатов новым образом – она стала брюнеткой.

На кадрах, которые звезда показала в сторис можно увидеть, как ее сначала прихорашивают в гримерке, а затем она вышла на съемки в эффектном наряде. Очевидно, новый образ с темными волосами Оля примеряла для съемок шоу "Маска", где она является звездным детективом.

На видео из студии Полякова появилась в интересном темном костюме с оригинальным сверкающим декором и латексом, этот наряд красиво подчеркнул ее изящную фигурку. Волосы певицы темные, они распущены и аккуратно уложены, а на ее лице яркий макияж с черными стрелками и красной помадой.

"Ну что, как я вам брюнетка? Эй, детка, я теперь брюнетка, бежать бессмысленно, я стреляю метко. Ну что, любители темноволосых девушек, я вам зашла? Ну что, вы узнаете? Ну что, классно мне?", - говорит Полякова в сторис.

Напомним, Полякова "залепила" Ефросининой на интервью, показав свою силу: "Оля, вы просто молодец".

Как сообщала Politeka, Полякова рассказала, как много позволяет своей старшей дочери: "Кому-то нужно и унитазы мыть".

Также Politeka писала, что Полякова резко высказалась о нецензурной выходке 16-летней дочери: "Это была подстава".