Оля Полякова снова пришла на интервью к Маше Ефросининой, в этот раз рассказав о жизни своей дочери

В новом эфире шоу «Взрослые девочки» с Машей Ефросининой, Ольга подняла много разных тем, касающихся образования и воспитания дочери, не обошлось без темы хейта и ее поведения. По словам Ольги, недавно дочь ее «подставила», пригласив с мужем на концерт.

По ее словам, Маша – ответственная и самостоятельная девушка, она уже сейчас сама себе зарабатывает на жизнь, а еще сама занимается музыкой. Ольга к этому не причастна и дочь даже отказалась от советов. Поэтому на концерте, куда ее пригласили, Полякова была в шоке, когда услышала дочь, поющую нецензурные слова перед ее коллегами:

«Это была подстава, там были знакомые, они снимали все вживую. Смысл прятаться? Я тоже снимала. Позже я спросила Машу, почему она так сделала и не боится ли она того, что уже завтра на нас обрушится волна хейта. А она сказала, что готова к этому, это поднимает актив».

Позже Полякова решила обратить внимание на скандального певца и посоветовала детям петь такие песни:

"Давайте начнем с того, что Моргенштерн – глубоко талантливый человек. Это нужно тоже понимать. Пожалуйста, пробуйте – записывайте песни с матюками. Вот моя Маша пробует".

Напомним, Полякова в кожаном наряде, как у Дженнифер Лопес, сразила Dzidzio на съемках "Маски".

Как сообщала Politeka, Полякова приструнила Кухар в эфире "Танців з зірками".

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