Певица Оля Полякова удивила домашними кадрами со своей младшей дочкой Алисой

Так, девочка, которой скоро исполнится 10, делала уроки, а мама наблюдала за процессом. Соответствующие кадры Полякова опубликовала в своих "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.

Оля возмутилась почерком дочери, считая тот слишком мелким.

"Я хотела показать размер букв и размер почерка, которым пишет Алиса... Я хочу у нее спросить: "Алиса, а учительница, что, должна лупой увеличивать все это?", - говорит на кадрах певица, показывая сблизка тетрадку девочки.

Алиса при этом отметила, что она "пишет уже побольше" и подтвердила, что это работа учителей разбираться в ее почерке.

"Не, ну а что, а кто сказал, что учитель это легкая работа - вот усложнение", - дерзко ответила дочь Поляковой.

Артистку, стоит отметить, это порядком насмешило.

Дочери Поляковой, Мария и Алиса, учатся в одной из элитных государственных гимназий Киева с углубленным изучением французского языка. Официально обучение в ней бесплатное, но девочки еще параллельно заняты внешкольным образованием – музыкой и изучением других важных предметов.

Кроме того, Маша с Алисой занимаются спортом: плаванием и верховой ездой.

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