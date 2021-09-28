Певица Оля Полякова решила сменить цвет волос, заинтриговав украинцев

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова является популярной украинской певицей. Артистка также снимается в проекте "Маска", где стала одним из звездных детективов. Певица не забывает и о социальных сетях, где делится с фанатами всем интересным.

На новых сторис Оля показала, как отправилась в салон на процедуры.

"На свои любимые процедуры. Прекрасная Юлечка", - сказала Оля.

"Буду сегодня на Маске блистать. Как думаете, какого цвета у меня сегодня будут?", - продолжила Полякова.

"Пусики мои. Ну что, я опять в линзах и это магически. Никто не угадал, какого цвета у меня сегодня будут волосы", - рассказала Оля в следующем сторис.

После этого девушка на заднем плане достала парик желтого цвета.

"А ты зачем тогда их несла в кадр?", - спросила Полякова в конце.

Напомним, Полякова, смеясь, показала, как ее младшая дочь "издевается" над учителями

А еще Politeka сообщала, что Оля Полякова с необычными волосами показала, как готовится к съемкам "Маски"

Также Politeka писала, что Полякова в кожаном наряде, как у Дженнифер Лопес, сразила Dzidzio на съемках "Маски"



