Певица Оля Полякова решила сменить цвет волос, заинтриговав украинцев
Как пишет Politeka.net, Оля Полякова является популярной украинской певицей. Артистка также снимается в проекте "Маска", где стала одним из звездных детективов. Певица не забывает и о социальных сетях, где делится с фанатами всем интересным.
На новых сторис Оля показала, как отправилась в салон на процедуры.
"На свои любимые процедуры. Прекрасная Юлечка", - сказала Оля.
В сети сравнили детские фото Киркорова и сына Пугачевой, разразился скандал: «Копия своего отца»
Горбунов с Осадчей показали новорожденного сына, выйдя вместе на прогулку: "Ну какие вы милые"
Решение судей "Танців з зірками" вызвало негодование украинцев: "Лучше бы ушла Джамала"
Экс-ВИА Гра Мейхер в прозрачном платье впечатлила позой: "Но ведь как красиво падает..."
Лопес в маленьком купальнике показала, чем привлечь внимание на пляже: кадры
"Буду сегодня на Маске блистать. Как думаете, какого цвета у меня сегодня будут?", - продолжила Полякова.
"Пусики мои. Ну что, я опять в линзах и это магически. Никто не угадал, какого цвета у меня сегодня будут волосы", - рассказала Оля в следующем сторис.
После этого девушка на заднем плане достала парик желтого цвета.
"А ты зачем тогда их несла в кадр?", - спросила Полякова в конце.
Напомним, Полякова, смеясь, показала, как ее младшая дочь "издевается" над учителями
А еще Politeka сообщала, что Оля Полякова с необычными волосами показала, как готовится к съемкам "Маски"
Также Politeka писала, что Полякова в кожаном наряде, как у Дженнифер Лопес, сразила Dzidzio на съемках "Маски"