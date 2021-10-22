З'явилися подробиці трагедії, яка сталася 22 жовтня на зйомках вестерну з американським актором Алеком Болдуіном, який випадково застрелили жінку і поранив режисера.

Зараз поліцейські опитують людей, які працювали на знімальному майданчику. В офісі шерифа зазначили, що Болдуін добровільно з'явився на допит, після чого його відпустили без пред'явлення звинувачень.

Один з учасників зйомки розповів, що Болдуін повинен був вистрілити холостими, але в зброї сталася якась осічка.

Через проблеми з реквізитом кулі потрапили в оператора Галину Хатчінс і режисера Джоела соусу. Жінку екстрено доставили в лікарню, проте врятувати її життя не вдалося. Соусу також госпіталізували, він знаходиться в критичному стані.

Алек Боулдін не тільки знімався у вестерні, але і був його продюсером.

Нещасний випадок став шоком для багатьох.

#Mundo

Medios internacionales reportan que el actor Alec Baldwin disparó accidentalmente con una pistola de utilería matando en el set de grabación de la película 'Rust' a la Directora de Fotografía Halyna Hutchins. Ocurrió en Santa Fe, Nuevo México. pic.twitter.com/t1wzmjDJss — TCS Noticias (@tcsnoticias) October 22, 2021

Загиблій Галині Хатчінс було 42 роки. Вона народилася в Україні в родині військового. а дитинство провела за Полярним колом. У Галини залишився чоловік Метью Гатчінс і маленький син Андрос, якого вона народила в 2013 році.

Подія викликала великий резонанс.

"Ну так це підстава ж. Хто той же вклав бойові патрони замість неодружених", "у цій ситуації три жертви", "жах якийсь", "Страшно. Світла пам'ять", "який жах, як даль Алека😢 😢. Такий треш на голову на старості років", - пишуть в мережі.

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