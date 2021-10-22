Оператор-постановщик, 42-летняя Галина Хатчинс, которую на съемочной площадке случайно застрелил актер Алек Болдуин, была уроженкой Украины.

Это указано на ее личном сайте.

"Родом с Украины, Халина выросла на советской военной базе за Полярным кругом в окружении оленей и атомных подводных лодок. Она имеет степень магистра международной журналистики Киевского национального университета и ранее работала журналистом-расследователем в британских документальных постановках в Европе", - сказано на сайте Хатчинс.

Галина переехала в США около 10 лет назад, там окончила Американский институт кино. Была оператором фильмов «Безумный шляпник», «Макс Фист», «Заклятый враг».

Смерть Галины стала настоящим шоком для ее коллег и друзей.

«Я буду скучать по тебе, мой друг... Это ужасно», «Я убит горем», «Я буду ужасно скучать по тебе», «Я даже не могу в это поверить. Мое сердце разбито на куски. Какой свет», «Покойся с миром, друг мой», «Не могу поверить. Ты только что была здесь. Такая талантливая, такая сильная. Так много любви тебе и твоей семье, Галина», «Боже мой. Это худшее, что я слышал», - пишут на странице Хатчинс в Инстаграм.

Два дня Галина выложила на своей странице в Инстаграм кадры со съемок вестерна, на котором ее застрелили.

У Галины остался маленький сын Андрос 2013 года рождения.

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