Съемки вестерна "Раст" в штате Нью-Мексико, США, обернулись трагедией. Продюсер картины и актер, исполняющий главную роль, Алек Болдуин случайно застрелил и ранил двух коллег.
Так, съемки фильма проходят возле города Санта-Фе. От выстрелов погибла 42-летняя оператор Галина Хатчинс - вертолетом ее доставили с ранением живота в больницу, однако, медикам не удалось ее спасти. Также был ранен режиссер фильма Джоэл Соуса, которого доправили в больницу на карете "скорой помощи", сейчас он находится в критическом состоянии, передает The Hollywood Reporter.
Инцидент произошел во время съемки сцены, где герой 63-летнего Болдуина должен был стрелять из пистолета с холостыми патронами. Сейчас полиция разбирается, каким образом в оружие оказалось боевым.
Журналист Тесса Ментус опубликовала кадры с места трагедии у себя в Twitter.
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Отметим, Болдуин играет в картине "Раст" знаменитого преступника Харланда Раста. По сюжету его внука обвиняют в случайном убийстве и осуждают к повешению. Тогда Раст отправляется в Канзас, чтобы освободить его из тюрьмы. Действие вестерна происходит в XIX веке.
Среди наиболее известных фидьмов, в которых снимался Болдуин: "Перл-Харбор", "Авиатор", "Отступники", "Девушка из пригорода" и "Простые сложности".
Примечательно, что накануне трагедии Болдуин опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм фото со съемок "Раста". Актер был в образе своего персонажа и позировал возле трейлеров. Позднее он удалил пост.
"Бог ты мой, это тяжелое дело", - подписано фото.
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