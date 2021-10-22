Съемки вестерна "Раст" в штате Нью-Мексико, США, обернулись трагедией. Продюсер картины и актер, исполняющий главную роль, Алек Болдуин случайно застрелил и ранил двух коллег.

Так, съемки фильма проходят возле города Санта-Фе. От выстрелов погибла 42-летняя оператор Галина Хатчинс - вертолетом ее доставили с ранением живота в больницу, однако, медикам не удалось ее спасти. Также был ранен режиссер фильма Джоэл Соуса, которого доправили в больницу на карете "скорой помощи", сейчас он находится в критическом состоянии, передает The Hollywood Reporter.

Инцидент произошел во время съемки сцены, где герой 63-летнего Болдуина должен был стрелять из пистолета с холостыми патронами. Сейчас полиция разбирается, каким образом в оружие оказалось боевым.

Журналист Тесса Ментус опубликовала кадры с места трагедии у себя в Twitter.

#BREAKING: @santafesheriff investigating incident at #Rust movie set on Bonanza Creek Ranch near Santa Fe. Pic from @KOB4 #Chopper4 shows an old church set blocked off, and set security confirms its lockdown. Other pic of Rust cast/crew. pic.twitter.com/8Cw9eg8kec — Tessa Mentus (@TessaMentus) October 21, 2021

Отметим, Болдуин играет в картине "Раст" знаменитого преступника Харланда Раста. По сюжету его внука обвиняют в случайном убийстве и осуждают к повешению. Тогда Раст отправляется в Канзас, чтобы освободить его из тюрьмы. Действие вестерна происходит в XIX веке.



Actor Alec Baldwin disparó lo que todos pensaban era una pistola de utilería en el set de su nueva película. Murió la Directora de Fotografía Halyna Hutchins y el Director Joel Souza está herido 😲 pic.twitter.com/xSfNjMZKzU — Cami Guarda (@Cami_Guarda) October 22, 2021

Среди наиболее известных фидьмов, в которых снимался Болдуин: "Перл-Харбор", "Авиатор", "Отступники", "Девушка из пригорода" и "Простые сложности".

#Mundo

Medios internacionales reportan que el actor Alec Baldwin disparó accidentalmente con una pistola de utilería matando en el set de grabación de la película 'Rust' a la Directora de Fotografía Halyna Hutchins. Ocurrió en Santa Fe, Nuevo México. pic.twitter.com/t1wzmjDJss — TCS Noticias (@tcsnoticias) October 22, 2021

Примечательно, что накануне трагедии Болдуин опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм фото со съемок "Раста". Актер был в образе своего персонажа и позировал возле трейлеров. Позднее он удалил пост.

"Бог ты мой, это тяжелое дело", - подписано фото.

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