Появились подробности трагедии, которая произошла 22 октября на съемках вестерна с американским актером Алеком Болдуином, который случайно застрелили женщину оператора и ранил режиссера.
Сейчас полицейские опрашивают людей, которые работали на съемочной площадке. В офисе шерифа отметили, что Болдуин добровольно явился на допрос, после чего его отпустили без предъявления обвинений.
Один из участников съемки рассказал, что Болдуин должен был выстрелить холостыми, но в оружии произошла какая-то осечка.
Из-за проблем с реквизитом пули попали в оператора Галину Хатчинс и режиссёра Джоэла Соуса. Женщину экстренно доставили в больницу, однако спасти её жизнь не удалось. Соуса также госпитализировали, он находится в критическом состоянии.
Алек Боулдин не только снимался в вестерне, но и был его продюсером.
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В Сети появились кадры с места несчастного случая.
Погибшей Галине Хатчинс было 42 года. Она родилась в Украине в семье военного. а детство провела за полярным кругом. У Галины остался муж Мэтью Гатчинс и маленький сын Андрос, которого она родила в 2013 году.
Произошедшее стало шоком для многих.
«Ну так это подстава же. Кто то же вложил боевые патроны вместо холостых», «В этой ситуации три жертвы», «Ужас какой-то», «Страшно. Светлая память», «Какой ужас, как даль Алека😢😢. Такой треш на голову на старости лет», - пишут в Сети.
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