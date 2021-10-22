Появились подробности трагедии, которая произошла 22 октября на съемках вестерна с американским актером Алеком Болдуином, который случайно застрелили женщину оператора и ранил режиссера.

Сейчас полицейские опрашивают людей, которые работали на съемочной площадке. В офисе шерифа отметили, что Болдуин добровольно явился на допрос, после чего его отпустили без предъявления обвинений.

Один из участников съемки рассказал, что Болдуин должен был выстрелить холостыми, но в оружии произошла какая-то осечка.

Из-за проблем с реквизитом пули попали в оператора Галину Хатчинс и режиссёра Джоэла Соуса. Женщину экстренно доставили в больницу, однако спасти её жизнь не удалось. Соуса также госпитализировали, он находится в критическом состоянии.

Алек Боулдин не только снимался в вестерне, но и был его продюсером.

В Сети появились кадры с места несчастного случая.

#Mundo

Medios internacionales reportan que el actor Alec Baldwin disparó accidentalmente con una pistola de utilería matando en el set de grabación de la película 'Rust' a la Directora de Fotografía Halyna Hutchins. Ocurrió en Santa Fe, Nuevo México. pic.twitter.com/t1wzmjDJss — TCS Noticias (@tcsnoticias) October 22, 2021

Погибшей Галине Хатчинс было 42 года. Она родилась в Украине в семье военного. а детство провела за полярным кругом. У Галины остался муж Мэтью Гатчинс и маленький сын Андрос, которого она родила в 2013 году.

Произошедшее стало шоком для многих.

«Ну так это подстава же. Кто то же вложил боевые патроны вместо холостых», «В этой ситуации три жертвы», «Ужас какой-то», «Страшно. Светлая память», «Какой ужас, как даль Алека😢😢. Такой треш на голову на старости лет», - пишут в Сети.

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