Режисер "Іржі" Джоел Соуза, фільму на зйомках якого актор Алек Болдуїн випадково застрелив оператора Галину Хатчінс, перервав мовчання.

Куля поранила 42-річну Хатчінс, родом з України, в живіт, а ось самого Соузу - в плече. На жаль, жінку не вдалося врятувати, хоч для цього було зроблено все можливе - її екстрено доставили вертольотом в лікарню, але травма виявилася занадто серйозною. У неї залишилися чоловік Метт Хатчінс і восьмирічний син Андрос.

Halyna inspired us all with her passion and vision, and her legacy is too meaningful to encapsulate in words. Our loss is enormous, and we ask that the media please respect my family’s privacy as we process our grief. We thank everyone for sharing images and stories of her life. pic.twitter.com/LgEp4XVkja — Matt Hutchins (@mhutchins) October 23, 2021

У письмовому свідченні Соузи для поліції йдеться, що Болдуїн сидів на лавці в "церкві" (одному з приміщень, в якому знімали вестерн) і практикувався у витягуванні револьвера, передає Reuters.

#Mundo

Medios internacionales reportan que el actor Alec Baldwin disparó accidentalmente con una pistola de utilería matando en el set de grabación de la película 'Rust' a la Directora de Fotografía Halyna Hutchins. Ocurrió en Santa Fe, Nuevo México. pic.twitter.com/t1wzmjDJss — TCS Noticias (@tcsnoticias) October 22, 2021

За словами режисера, він дивився на Болдуїна з-за спини Хатчінс, коли почув звук, схожий на хлист.

"Потім Джоел смутно згадує, як [Хатчінс] схопилася за живіт і стала задкувати назад, їй допомогли опуститися на землю", – йдеться в свідченні. Далі оператор сказала, що не відчуває ніг. Жінка вмирала на руках у електрика Сержа Свєтного, який вважає причиною трагедії "недбалість і непрофесіоналізм".

У справі про вбивство Хатчінс на сьогодні є два підозрюваних. Це збройовий експерт Анна Гутьєррес-Рід, а також асистент режисера Дейв Холлс, який передав зброю Болдуїну.

Відомо, що в день зйомок штатний експерт зі зброї покинув майданчик через конфлікт, а замість нього на заміну була викликана Рід.

У Мережі з'явилися кадри прощання з Галиною Хатчінс:

▶️ Alec Baldwinek egindako tiro baten ondorioz hil zen Halyna Hutchins omendu dute ehunka lagunek: https://t.co/oDupz6hWUP — EITB Albisteak (@eitbAlbisteak) October 25, 2021

The assistant director on the set of "Rust," where Alec Baldwin fired a prop gun that killed cinematographer Halyna Hutchins, previously allowed an unsafe working environment on productions, prop maker who worked with him says. https://t.co/PFllPnmCi5 — NBC News (@NBCNews) October 25, 2021

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