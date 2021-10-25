Режисер "Іржі" Джоел Соуза, фільму на зйомках якого актор Алек Болдуїн випадково застрелив оператора Галину Хатчінс, перервав мовчання.
Куля поранила 42-річну Хатчінс, родом з України, в живіт, а ось самого Соузу - в плече. На жаль, жінку не вдалося врятувати, хоч для цього було зроблено все можливе - її екстрено доставили вертольотом в лікарню, але травма виявилася занадто серйозною. У неї залишилися чоловік Метт Хатчінс і восьмирічний син Андрос.
У письмовому свідченні Соузи для поліції йдеться, що Болдуїн сидів на лавці в "церкві" (одному з приміщень, в якому знімали вестерн) і практикувався у витягуванні револьвера, передає Reuters.
Пугачова за ручку з Софією Ротару викликала запеклі суперечки: "Обидві шикарні і талановиті, але..."
Страшний вибух прогримів на заводі: десятки загиблих і поранених, будинки перетворилися на руїни
Не стало актриси, яка була першою красунею радянського кіно: "У неї був закоханий Жерар Депардьє"
Дікусар виступатиме не тільки з Харлан на паркеті "Танців з зірками": розкрито ім'я нової учасниці
НП з українським кораблем у Чорному морі: почалася рятувальна операція, деталі
За словами режисера, він дивився на Болдуїна з-за спини Хатчінс, коли почув звук, схожий на хлист.
"Потім Джоел смутно згадує, як [Хатчінс] схопилася за живіт і стала задкувати назад, їй допомогли опуститися на землю", – йдеться в свідченні. Далі оператор сказала, що не відчуває ніг. Жінка вмирала на руках у електрика Сержа Свєтного, який вважає причиною трагедії "недбалість і непрофесіоналізм".
У справі про вбивство Хатчінс на сьогодні є два підозрюваних. Це збройовий експерт Анна Гутьєррес-Рід, а також асистент режисера Дейв Холлс, який передав зброю Болдуїну.
Відомо, що в день зйомок штатний експерт зі зброї покинув майданчик через конфлікт, а замість нього на заміну була викликана Рід.
У Мережі з'явилися кадри прощання з Галиною Хатчінс:
Нагадаємо, "на зльоті, в 42!": подруга застреленої Болдуїном Українки розповіла, якою вона була
Як повідомляла Politeka, ким була українка, застрелена Алеком Болдуіним, нові деталі трагедії: "залишився син"
Також Politeka писала про трагедії на зйомках, знаменитий актор розстріляв людей: з'явилися кадри з місця