Режиссер "Ржавчины" Джоэл Соуза, фильма на съемках которого актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс, прервал молчание.
Пуля ранила 42-летнюю Хатчинс, родом из Украины, в живот, а вот самого Соузу - в плечо. К сожалению, женщину не удалось спасти, хоть для этого было сделано все возможное - ее экстренно доставили вертолетом в больницу, но травма оказалась слишком серьезной. У нее остались муж Мэтт Хатчинс и восьмилетний сын Андрос.
В письменном показании Соузы для полиции говорится, что Болдуин сидел на скамейке в "церкви" (одном из помещений, в котором снимали вестерн) и практиковался в вытаскивании револьвера, передает Reuters.
Пополнение в семье Ротару, её сын впервые показал малышку: "Добро пожаловать..."
Дикусар будет выступать не только с Харлан на паркете "Танців з зірками": раскрыто имя новой участницы
Трагедия на украинской трассе, жизнь детей оборвалась в один миг: кадры аварии
Похудевшая солистка KAZKA Зарицкая впечатлила видом, надев латекс: "Какая красота"
Переход на зимнее время: когда украинцам надо сдвинуть стрелки часов в этом году
По словам режиссера, он смотрел на Болдуина из-за спины Хатчинс, когда услышал звук, похожий на хлыст.
"Затем Джоэл смутно вспоминает, как [Хатчинс] схватилась за живот и стала пятиться назад, ей помогли опуститься на землю", – говорится в показании. Далее оператор сказала, что не чувствует ног. Женщина умирала на руках у электрика Сержа Светного, который считает причиной трагедии "халатность и непрофессионализм".
В деле об убийстве Хатчинс на сегодня есть два подозреваемых. Это оружейный эксперт Анна Гутьеррес-Рид, а также ассистент режиссера Дэйв Холлс, передавший оружие Болдуину.
Известно, что в день съемок штатный эксперт по оружию покинул площадку из-за конфликта, а вместо него на замену была вызвана Рид.
В Сети появились кадры прощания с Галиной Хатчинс:
Напомним, "на взлете, в 42!": подруга застреленной Болдуином украинки рассказала, какой она была
Как сообщала Politeka, кем была украинка, застреленная Алеком Болдуиным, новые детали трагедии: "Остался сын"
Также Politeka писала о трагедии на съемках, знаменитый актер расстрелял людей: появились кадры с места