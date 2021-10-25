Режиссер "Ржавчины" Джоэл Соуза, фильма на съемках которого актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс, прервал молчание.

Пуля ранила 42-летнюю Хатчинс, родом из Украины, в живот, а вот самого Соузу - в плечо. К сожалению, женщину не удалось спасти, хоть для этого было сделано все возможное - ее экстренно доставили вертолетом в больницу, но травма оказалась слишком серьезной. У нее остались муж Мэтт Хатчинс и восьмилетний сын Андрос.

Halyna inspired us all with her passion and vision, and her legacy is too meaningful to encapsulate in words. Our loss is enormous, and we ask that the media please respect my family’s privacy as we process our grief. We thank everyone for sharing images and stories of her life. pic.twitter.com/LgEp4XVkja — Matt Hutchins (@mhutchins) October 23, 2021

В письменном показании Соузы для полиции говорится, что Болдуин сидел на скамейке в "церкви" (одном из помещений, в котором снимали вестерн) и практиковался в вытаскивании револьвера, передает Reuters.

#Mundo

Medios internacionales reportan que el actor Alec Baldwin disparó accidentalmente con una pistola de utilería matando en el set de grabación de la película 'Rust' a la Directora de Fotografía Halyna Hutchins. Ocurrió en Santa Fe, Nuevo México. pic.twitter.com/t1wzmjDJss — TCS Noticias (@tcsnoticias) October 22, 2021

По словам режиссера, он смотрел на Болдуина из-за спины Хатчинс, когда услышал звук, похожий на хлыст.

"Затем Джоэл смутно вспоминает, как [Хатчинс] схватилась за живот и стала пятиться назад, ей помогли опуститься на землю", – говорится в показании. Далее оператор сказала, что не чувствует ног. Женщина умирала на руках у электрика Сержа Светного, который считает причиной трагедии "халатность и непрофессионализм".

В деле об убийстве Хатчинс на сегодня есть два подозреваемых. Это оружейный эксперт Анна Гутьеррес-Рид, а также ассистент режиссера Дэйв Холлс, передавший оружие Болдуину.

Известно, что в день съемок штатный эксперт по оружию покинул площадку из-за конфликта, а вместо него на замену была вызвана Рид.

В Сети появились кадры прощания с Галиной Хатчинс:

▶️ Alec Baldwinek egindako tiro baten ondorioz hil zen Halyna Hutchins omendu dute ehunka lagunek: https://t.co/oDupz6hWUP — EITB Albisteak (@eitbAlbisteak) October 25, 2021

The assistant director on the set of "Rust," where Alec Baldwin fired a prop gun that killed cinematographer Halyna Hutchins, previously allowed an unsafe working environment on productions, prop maker who worked with him says. https://t.co/PFllPnmCi5 — NBC News (@NBCNews) October 25, 2021

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