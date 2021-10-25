Режиссер "Ржавчины" Джоэл Соуза, фильма на съемках которого актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс, прервал молчание.

Пуля ранила 42-летнюю Хатчинс, родом из Украины, в живот, а вот самого Соузу - в плечо. К сожалению, женщину не удалось спасти, хоть для этого было сделано все возможное - ее экстренно доставили вертолетом в больницу, но травма оказалась слишком серьезной. У нее остались муж Мэтт Хатчинс и восьмилетний сын Андрос.

В письменном показании Соузы для полиции говорится, что Болдуин сидел на скамейке в "церкви" (одном из помещений, в котором снимали вестерн) и практиковался в вытаскивании револьвера, передает Reuters.

Популярные статьи сейчас

Пополнение в семье Ротару, её сын впервые показал малышку: "Добро пожаловать..."

Дикусар будет выступать не только с Харлан на паркете "Танців з зірками": раскрыто имя новой участницы

Трагедия на украинской трассе, жизнь детей оборвалась в один миг: кадры аварии

Похудевшая солистка KAZKA Зарицкая впечатлила видом, надев латекс: "Какая красота"

Переход на зимнее время: когда украинцам надо сдвинуть стрелки часов в этом году
Показать еще

По словам режиссера, он смотрел на Болдуина из-за спины Хатчинс, когда услышал звук, похожий на хлыст.

"Затем Джоэл смутно вспоминает, как [Хатчинс] схватилась за живот и стала пятиться назад, ей помогли опуститься на землю", – говорится в показании. Далее оператор сказала, что не чувствует ног. Женщина умирала на руках у электрика Сержа Светного, который считает причиной трагедии "халатность и непрофессионализм".

В деле об убийстве Хатчинс на сегодня есть два подозреваемых. Это оружейный эксперт Анна Гутьеррес-Рид, а также ассистент режиссера Дэйв Холлс, передавший оружие Болдуину.

Известно, что в день съемок штатный эксперт по оружию покинул площадку из-за конфликта, а вместо него на замену была вызвана Рид.

В Сети появились кадры прощания с Галиной Хатчинс:

Напомним, "на взлете, в 42!": подруга застреленной Болдуином украинки рассказала, какой она была

Как сообщала Politeka, кем была украинка, застреленная Алеком Болдуиным, новые детали трагедии: "Остался сын"

Также Politeka писала о трагедии на съемках, знаменитый актер расстрелял людей: появились кадры с места