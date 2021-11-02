Відомий український комік, зірка "Квартал 95" Євген Кошовий не зміг насолодитися відпочинком на популярному серед українців курорті через погоду, що раптово зіпсувалася.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram у дружини Кошового Ксенії з'явилися фото і відео, зняті в Туреччині, де зараз відпочиває пара. На перших фото щасливе подружжя позувало на тлі красивого водоспаду. Втім, вже на наступних сторіс відпочинок був безповоротно зіпсований.

На відео засмучений Кошовий сидів під навісом, поки на вулиці йшов дощ. Він дивився щось у своєму телефоні, поки дружина знімала його на камеру.

"Жень, як справи?",- звернулася Ксенія до чоловіка.

"По дощовому турецьки, нудно", - зітхнув Кошовий, попиваючи коктейль.

Ксенія показала, що курорт повністю затягнуло хмарами, а дощ загнав всіх відпочиваючих під навіси.

Відзначимо, що Ксенія і Євген в шлюбі з 2007 року. Разом вони виховують двох дочок. Судячи зі сторіс, до Туреччини подружжя відправилося без дітей.

Нагадаємо, що Євген Кошовий з дружиною Ксенією заговорили про третю дитину: "Так страждала...".

Як повідомляла Politeka, Кошовий показав молодшу дочку в дивному вбранні: "я страшна...".

Також Politeka писала, що Кошовий розповів про проблеми старшої дочки:"нерви вже здають".