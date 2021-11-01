Євген Кошовий, зірка "Вечірнього Кварталу"," Розсміши коміка "та інших проектів" Квартал 95", показав підрослу дочку Серафиму і її образ для Хеллоуїна, порадувавши українців.

Як пише Politeka.net, Євген Кошовий вже багато років знімається в проектах "Студія Квартал 95", яка створилася на базі команди КВК"95-й квартал". Також Євген активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових фото і відео, які Кошовий опублікував в сторіс Instagram, він показав дочку Серафиму. Малятко було в капелюсі і костюмі, а також з приклеєним носом.

"Щасливого Хеллоуїна", - написав Євген.

На другому сторіс вже був Євген. У нього запитали: "Як справи?".

"По дощовому турецьки нудно", - відповів Євген. Як можна зрозуміти, Кошовий знаходиться в Туреччині, де зараз дощі.

На наступному сторіс вже була знову Серафима.

"Я страшна відьма. Ахахахах", - сказала дівчинка.

Нагадаємо, Кошовий зі сльозами на очах розповів про проблеми старшої дочки

Також Politeka повідомляла, що дочка Кошового з " Квартал 95», яка тікала з дому, розсекретила любовні послання

А ще Politeka писала, що Євген Кошовий з дружиною Ксенією поставили крапку в питанні про третю дитину



