Євген Кошовий, зірка "Вечірнього Кварталу"," Розсміши коміка "та інших проектів" Квартал 95", показав підрослу дочку Серафиму і її образ для Хеллоуїна, порадувавши українців.
Як пише Politeka.net, Євген Кошовий вже багато років знімається в проектах "Студія Квартал 95", яка створилася на базі команди КВК"95-й квартал". Також Євген активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових фото і відео, які Кошовий опублікував в сторіс Instagram, він показав дочку Серафиму. Малятко було в капелюсі і костюмі, а також з приклеєним носом.
"Щасливого Хеллоуїна", - написав Євген.
Щасливу Софію Ротару в оточенні рідних зняли з немовлям на руках: "З пологового будинку..."
Осадчу в "Світському житті" замінили скандальною зіркою, несподівані кадри: "Недарма Горбунов..."
Обмеження в "червоній" зоні посилять ще більше: що зміниться з 2 листопада, офіційна заява
Осадча покинула Україну, залишивши 2-місячного сина на Горбунова: несподівані кадри
Стривожений Чмерковський звернувся до українців перед Новим ефіром "Танців з зірками": "Навіть не хочеться виходити..."
На другому сторіс вже був Євген. У нього запитали: "Як справи?".
"По дощовому турецьки нудно", - відповів Євген. Як можна зрозуміти, Кошовий знаходиться в Туреччині, де зараз дощі.
На наступному сторіс вже була знову Серафима.
"Я страшна відьма. Ахахахах", - сказала дівчинка.
Нагадаємо, Кошовий зі сльозами на очах розповів про проблеми старшої дочки
Також Politeka повідомляла, що дочка Кошового з " Квартал 95», яка тікала з дому, розсекретила любовні послання
А ще Politeka писала, що Євген Кошовий з дружиною Ксенією поставили крапку в питанні про третю дитину