Актер и шоумен Евгений Кошевой, звезда "Картал 95", вместе со своей супругой Ксенией, с которой женаты 14 лет, решились на откровение о своем потомстве.

Так, в семье юмориста воспитываются две дочери: 13-летняя Варвара и 7-летняя Серафима. Супруги вспоминают в программе "Зірковий шлях", какими сложными были первые роды, передает Politeka.net.

"Лучше бы мне сделали кесарево, чем я так страдала почти сутки. Честно говоря, для меня это был страшный сон", - признается Ксения.

Не меньше тогда переживал и будущий отец. Он выкурил целую пачку сигарет, пока жена рожала Варвару, а когда увидел малышку, боялся взять ее на руки.

Несмотря на сложные первые роды, пара решилась на второго ребенка. Жена Кошевого рассказала о том, что муж мечтал о мальчике, но получилось как получилось.

"Первая беременность была, Женя однозначно хотел мальчика. И с [младшей] Симой мы шли на УЗИ – думали, что будет мальчик", - делится Ксения.

В конце концов, глава семейства смирился и даже рад. Третьего ребенка супруги уже не хотят.

"Мне достаточно двух этих королев. Я же живу – теща, мама, две дочери и Ксения. Мне так нравится. Ты приходишь домой, а все приготовлено, наглажено, постирано", – признается Кошевой.

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