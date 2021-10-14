Старшая дочка украинского актера и комика, звезды «Квартал 95» Евгения Кошевого Варвара впечатлила взрослым макияжем и изменившейся внешностью.
Как передает Politeka.net, в Инстаграм у 13-летней Варвары появилось селфи, на котором она поразила изменениями во внешности. Девушка сделала себе эффектные стрелки, а также увеличила губы с помощью помады. Выглядела юная красотка как минимум на 16 лет.
В комментариях под фото поклонники оставили ей массу комплиментов. Многие обратили внимание, что Кошевая сильно изменилась.
«Тебя не узнать», «Повзрослела», «Ты очень красивая, мечтаю с тобой встретиться», «Безумно красивая», «Красотка», «Лицо попроще! Прости!», «Симпатюлька», «Воу, полегче», - пишут пользователи сети.
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Как известно, Евгений Кошевой со своей женой Ксенией воспитывают двух дочек. Варвара уже успела стать знаменитой, приняв участие в проекте «Голос. Діти», а также засветившись на шоу «Лига смеха» и «Рассмеши комика».
Напомним, что Варвара Кошевая поразила видом на семейной прогулке: "Ого, не узнать".
Как сообщала Politeka, Варвара Кошевая пришла на "Вечерний квартал" в необычном виде.
Также Politeka писала, что жена Кошевого впечатлила новой фотосессией: "Нужно как-то договориться".