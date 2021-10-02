Дружина Євгенія Кошового з "Квартал 95" Ксенія показала підросли красунь дочок
Як пише Politeka.net, Ксенія та Євген вже більше 10 років в офіційному шлюбі. У пари є дві дочки-13-річна дочка Варвара і 7-річна Серафима. Варя вже встигла проявити свої таланти, виступивши на " Голос. Діти". Дружина Кошового веде сторінку в Instagram, де іноді показує красунь-дочок.
Цього разу Ксенія опублікувала фото, на якому дівчатка стояли на вулиці і обіймали один одного. Варя і Серафима були в однакових пальто в горошок. Біляві красуні посміхалися, вражаючи виглядом.
На другому знімку все сімейство було в зборі. Ксенія теж одягла пальто, але в інших кольорах, а Євген Кошовий стояв в толстовці і штанях, а на спині виднівся рюкзак. Серафима і Варвара обійняли маму з двох сторін, тоді як Євген стояв біля молодшої дочки.
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Пізніше з'явилося фото на сторінці "Квартал 95", де сім'я Кошового була разом.
"Який чудовий день для сімейної прогулянки!
Ловіть теплі осінні промені сонця", - написано було під фото.
" Ого, Варю і не впізнати, така леді стала", - написав один з фанатів під публікацією.
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