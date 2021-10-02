Дружина Євгенія Кошового з "Квартал 95" Ксенія показала підросли красунь дочок

Як пише Politeka.net, Ксенія та Євген вже більше 10 років в офіційному шлюбі. У пари є дві дочки-13-річна дочка Варвара і 7-річна Серафима. Варя вже встигла проявити свої таланти, виступивши на " Голос. Діти". Дружина Кошового веде сторінку в Instagram, де іноді показує красунь-дочок.

Цього разу Ксенія опублікувала фото, на якому дівчатка стояли на вулиці і обіймали один одного. Варя і Серафима були в однакових пальто в горошок. Біляві красуні посміхалися, вражаючи виглядом.

На другому знімку все сімейство було в зборі. Ксенія теж одягла пальто, але в інших кольорах, а Євген Кошовий стояв в толстовці і штанях, а на спині виднівся рюкзак. Серафима і Варвара обійняли маму з двох сторін, тоді як Євген стояв біля молодшої дочки.

Пізніше з'явилося фото на сторінці "Квартал 95", де сім'я Кошового була разом.



"Який чудовий день для сімейної прогулянки!

Ловіть теплі осінні промені сонця", - написано було під фото.



" Ого, Варю і не впізнати, така леді стала", - написав один з фанатів під публікацією.

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