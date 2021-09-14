Украинский комик, звезда шоу "Квартал 95" Юрий Ткач вместе женой, блогершей Викторией, в этом году отправили свою дочь в первый класс. Сейчас супруги делятся информацией о школьных буднях девочки

В этом году дочь известного комика, Лиза, пошла впервые в школу, сообщает Politeka.net. Вместе с девочкой села за парту ее подруга, дочь Евгения и Ксении Кошевых, Серафима.

Виктория часто рассказывает в своем Инстаграм о школьных буднях Лизы. Недавно она призналась, что девочке тяжело вставать по утрам, а позже поделилась, что у дочери заболел живот, вероятно, от стресса.

В новых сторис Виктория показала, как отправляет малышку в школу. Мама отдала девочке рюкзак, та его послушно надела на плечи, но при этом были заметны слезы в ее глазах.

"Красотка! Слезы пролили, хватит", - произнесла жена Ткача.

Видео она подписала так: "День начался не с позитива, так как первый урок не физкультура. Рюкзак надели... слезы пролили.. Обнимашки, целовашки сделали. Теперь-то и в школу можно идти".

Позже Виктория рассказала, что каждый день поcле школы Лиза приносит ей по орешки.

"Сегодня покажу ей это видео и скажу, что благодаря ей белочка не останется голодной", - написала жена Ткача, давая на кадрах орешки грызуну.

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