Украинский комик, звезда шоу "Квартал 95" Юрий Ткач вместе женой, блогершей Викторией, в этом году отправили свою дочь в первый класс. Сейчас супруги делятся информацией о школьных буднях девочки
В этом году дочь известного комика, Лиза, пошла впервые в школу, сообщает Politeka.net. Вместе с девочкой села за парту ее подруга, дочь Евгения и Ксении Кошевых, Серафима.
Виктория часто рассказывает в своем Инстаграм о школьных буднях Лизы. Недавно она призналась, что девочке тяжело вставать по утрам, а позже поделилась, что у дочери заболел живот, вероятно, от стресса.
В новых сторис Виктория показала, как отправляет малышку в школу. Мама отдала девочке рюкзак, та его послушно надела на плечи, но при этом были заметны слезы в ее глазах.
Филиппа Киркорова потрясла внезапная кончина известной певицы: "Этого не может быть"
Звезда "Орел и Решка" Андраде в купальнике рассмешила неожиданной компанией на море: "Потап помолодел"
Победительница "Холостяка" Богдан поразила новым фото с Заливако и признанием: "Ну что ж вы такие..."
Кухар за кулисами "Танці з зірками" наткнулась на лежащую на лестнице Зарицкую: "Боже, что происходит?"
Тина Кароль показала, как отжигает с красавчиком, чей брак трещит по швам: "Я так решила..."
"Красотка! Слезы пролили, хватит", - произнесла жена Ткача.
Видео она подписала так: "День начался не с позитива, так как первый урок не физкультура. Рюкзак надели... слезы пролили.. Обнимашки, целовашки сделали. Теперь-то и в школу можно идти".
Позже Виктория рассказала, что каждый день поcле школы Лиза приносит ей по орешки.
"Сегодня покажу ей это видео и скажу, что благодаря ей белочка не останется голодной", - написала жена Ткача, давая на кадрах орешки грызуну.
Напомним, дочь-первоклассница Юрия Ткача заставила родителей поволноваться
Как сообщала Politeka, звезда "Квартал 95" Ткач показал, что может заставить его визжать
Также Politeka писала, что звезда "Квартал 95" Ткач застал жену в постели не одну