Популярный актер и юморист из "Квартал 95" Юрий Ткач показал, что заставило его визжать

Юрий Ткач является известным украинским комиком. Он прославился благодаря своему участию в команде КВН "Днепр", где он выступал с не менее известным Игорем Ласточкиным. Сейчас юморист выступает на "Квартал 95". Артист активно ведет социальные сети, где делится с поклонниками новым контентом и моментами из жизни.

На этот раз Юрий на своей странице в Инстаграм опубликовал новое видео. На кадрах он с сердитым лицом целенаправленно идет в сторону моря.

"Всё, начинаем осень с моря", - говорит Юрий Ткач.

После того, как он зашел в море по колено, он начал визжать и быстро выбежал оттуда.

"Всё, искупнулись, теперь можно спокойно начинать осенний сезон", - шутливо сказал юморист.

Реакций и комментариев под видео нет поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.

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