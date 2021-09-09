Украинский комик, звезда шоу "Квартал 95" Юрий Ткач вместе женой, блогершей Викторией, эмоционально реагируют на обучение дочери

Виктория с супругом отправили в этом году свою дочь в первый класс, что стало для них новым этапом в жизни и теперь им приходится привыкать к другому графику. Поделиться эмоциями по поводу перемен супруга комика решила у себя на странице в Инстаграм.

«Знаете, говорят , что для ребёнка то трёх лет мама это как часть его! В прямом смысле! Часть его тела .. как рука, нога, сердце… Ведь после 9-ти месяцев жизни как один организм, ребёнок помнит даже ритм биения сердца мамы ..❤️ Это связь, которая проходит через всю жизнь..

И вот о чём я думала, «Пойдёт моя крошка в школу, у меня будет много свободного времени, смогу заняться вопросами, которые так долго откладывала…» А сейчас я понимаю, что я как трёхлетний ребёнок, у которого забрали его часть… И понимаю, что я действительно знаю ритм биения её сердечка» - высказалась супруга Ткача.

Она также добавила, что теперь ей придется, как и ребенку, адаптироваться к новой ступеньке в жизни и принять тот факт, что она уже взрослая девочка, у которой начался новый жизненный этап.

Отметим, сейчас девочка учится в киевской школе, а ее одноклассницей стала Серафима - дочь коллеги Юрия Евгения Кошевого и дизайнера Ксении. В своем Инстаграм Виктория рассказывает о школьной жизни дочери.

"Перед первым уроком мы уже успели побывать в больничке, у врача нашего прекрасного. Лиза сказала, что у нее дико болит животик", - поделилась жена Ткача.

Напомним, Евгений Кошевой и Юрий Ткач отдали дочерей-первоклашек в один класс

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