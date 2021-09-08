Жена юмориста Юрия Ткача рассказала поклонникам о первой неделе их дочери в школе
Как пишет Politeka.net, известный украинский юморист, актер студии "Квартал 95" Юрий Ткач вместе с женой Викторией воспитывает дочь Лизу. В этом году девочке исполнилось шесть лет и она пошла в первый класс. Заметим, что вместе с дочерью Ткача будет учится меньшая дочь Евгения Кошевого - Серафима. Обе семейные пары выбрали учебное заведение "KYIV INNOVATION SCHOOL", которое находится в Днепровском районе.
В своем Instagram Виктория Ткач опубликовала фото с дочерью и подвела итоги ее первой недели в школе. По словам женщины, Лизе в школе все нравится, однако девочка еще не привыкла так рано вставать. К тому же, после занятий дочь Ткача посещает различные кружки.
"Лизе все очень нравится !!! И учителя, и класс (главное, что в составе класса есть любимая подруга) ...Единственный момент, который смущает Лизи максимально - это ранний подъем !!!",- написала Виктория Ткач.
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"Вот с ранним подъемом у всех беда", " у нас та же проблема ... утром проснуться", " у вас дочка позитивчик, она скоро всех построит в классе 🔥🔥🔥👏👏👏👏", " вы классные .. 👏👏🔥🔥❤️", - написали поклонники.
Ранее Politeka писала, что звезда "Квартал 95" Ткач застал жену в постели не одну: "Это истерика".
Напомним, что муж Дорофеевой Дантес поиздевался над Кошевым и Ткачом из "Квартал 95": "Я смотрю на вас...".
A еще Politeka сообщала, что Евгений Кошевой и Юрий Ткач потерпели фиаско на сцене Квартал 95: "совсем не весело".