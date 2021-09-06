Відомий український гуморист, артист "Квартал 95" Юрій Ткач зняв свою дружину, поки вони нічого не підозрювала

Як пише Politeka.net, кумедне відео Ткач опублікував у сторіс свого Instagram. Цікаво, чи сподобається дружині артиста, коли побачить ці кадри.

Відомо, що популярний український гуморист, який прославився завдяки ролям у ситкомах "Країна У" і "одного разу під Полтавою", а також у фільмі "Я, Ти, Він, Вона", познайомився зі своєю дружиною Вікторією ще до популярності. Як відомо, пара офіційно разом з 2014 року, виховують шестирічну дочку Лізу.

У сімейства є домашня улюблениця-такса Буся, яка також час від часу з'являється на сторінках ткачів в Instagram, радуючи фоловерів артиста і його дружини.

Цього разу Юрій Ткач зняв, як його дружина Вікторія спить в обнімку з собачкою.

"Це істерика", - підписав кадри Юрій Ткач.

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