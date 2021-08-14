Зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач поділився світлиною із маленькою дочкою Лізою, яка неймовірно схожа на тата

Як пише Politeka.net, популярний 37-річний гуморист прославився завдяки ролям у ситкомах "Країна У" та "Одного разу під Полтавою", а також у фільмі "Я, ти, він, вона". Також Юрій Ткач був учасником телевізійних шоу "Танці з зірками", "Ліга сміху" та "Ігри приколів", а зараз знімається у другому сезону "Маскараду".

Гуморист часто ділиться з шанувальниками подробицями свого особистого життя у своєму Instagram. Так, цього разу Ткач поділився світлиною, де він позує разом зі своєю маленькою дочкою Лізою, яку виховує у щасливому шлюбі з дружиною Вікторією.

"Для цієї малої готовий на все … ))) #крошкаlizi😘", - ніжно написав зірка "Кварталу".

У коментарях шанувальники написали про дивовижну схожість дівчинки з Ткачом.

"Копія❤️❤️💥💯%👏👏👏", "Які ви мілашки 😍", " І це зрозуміло - така красунька🔥", " Як дві краплі води🔥💯", "Вся в татка)))", - пишуть у мережі.

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Нaгaдaємо, що Ткач з "Квартал 95" пригорнувся до дружини, не стримуючи почуттів: "Як ви схожі".

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