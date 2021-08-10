Український комік, зірка шоу "Квартал 95" Юрій Ткач розчулив фото з дружиною

Юрій Ткач одружений на красуні-блондинці, Вікторії і виховує маленьку дочку, Єлизавету, повідомляє Politeka.net. Судячи з численних фото в Instagram у пари склався міцний союз. Примітно, що подружжя офіційно разом з 2014 року.

В одному з інтерв'ю артист зізнався - він був присутній на пологах дружини, але коли справа дійшла до самого народження, Христина його вигнала із залу.

Зараз артист, незважаючи на велику завантаженість по роботі, завжди знаходить час на сім'ю, а фото розлітаються мережею.

Так, на офіційній сторінці "Квартал 95" з'явилося фото Ткача з дружиною, де обидва просто розчулювали. Артист пригорнувся до дружини, не стримуючи почуттів.

"Трохи ніжності вам від наших чарівних Ткачів️️", - написали автори поста.

За п'ять годин публікація зібрала майже 9000 лайків і багато коментарів.

"Яка гарна пара, бомбезно👏 🔥 🙌", "красунчики, можна і побільше ніжності, у вас все справжнє, я від вас в захваті, так тримати", "як ви схожі, як брат і сестра, щастя вам величезного", "неймовірно красива пара ❤️,,, щастя вам і Вашій красуні-доньці🤩 🥰", "красива пара!", "Хорошеньки 🤗 щастя вам і любові ❤️❤️", " а де манюня Ткача?",- написали користувачі Мережі.

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