Украинский комик, звезда шоу "Квартал 95" Юрий Ткач умилил фото с женой

Юрий Ткач женат на красотке-блондинке, Виктории и воспитывает маленькую дочь, Елизавету, сообщает Politeka.net. Судя по многочисленным фото в Инстаграм у пары сложился крепкий союз. Примечательно, что супруги официально вместе с 2014 года.

В одном из интервью артист признался - он присутствовал на родах супруги, но когда дело дошло до самого рождения, Кристина его выгнала из зала.

Сейчас артист, несмотря на большую загруженность по работе, всегда находит время на семью, а фото разлетаются по сети.

Так, на официальной странице "Квартал 95" появилось фото Ткача с женой, где оба просто умиляли. Артист прильнул к жене, не сдерживая чувств.

"Немного нежности вам от наших очаровательных Ткачей☺️", - написали автори поста.

За пять часов публикация собрала почти 9000 лайков и много комментариев.

"Какая красивая пара, бомбезно 👏🔥🙌", "Красавчики, можно и побольше нежности, у вас все настоящее, я от вас в восторге, так держать", "Как вы похожи, как брат и сестра, счастья вам огромного", "Невероятно красивая пара ❤️,,, счастья Вам и Вашей красотки-дочке 🤩🥰", "Красивая пара!", "Хорошинькие 🤗 счастья вам и любви ❤️❤️", "А где манюня Ткача?", - написали пользователи сети.

Напомним, Юрия Ткача перепугали звуки стрельбы и взрывов, убегал ползком

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