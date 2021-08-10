Гумористи "Квартал 95", особливо Євген Кошовий і Юрій Ткач, змусили українців ридати від сміху

Днями прогримів концерт "Вечірнього Кварталу". На офіційній сторінці гумористичного шоу в Instagram опубліковані відгуки від вдячних глядачів, передає Politeka.net.

Цього разу коміки вирішили "познущатися" над тріумфаторами "Євробачення" - групою Go_A. Під приціл потрапила їхня пісня SHUM.

"Ой, спасибі, ой, спасибі, зеленесенький...", - співали хлопці на сцені, змінивши слова, і забавно танцювали.

Користувачі не стримали емоцій, додавши до відгуків смайлики:

"Ви неймовірно круті, дякую за гарний настрій❤️❤️❤️"

"Спасибі "Квартал 95" за круті емоції, щелепа досі болить від сміху 😂. Євген Кошовий та Юрій Ткач, то окремий вид "мистецтва"😂 💪"

Відзначимо, Go_A зайняли п'яте місце на "Євробаченні 2021", здивувавши своїм успіхом не тільки співвітчизників, але навіть суперників. Після конкурсу SHUM потрапила в популярний світовий щотижневий чарт Billboard. А це вперше, коли в нього потрапляє україномовна пісня.

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