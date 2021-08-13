Зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач показав, як купається зі своєю незвичайною "подружкою" Тамарою

Популярний український гуморист продовжує веселити шанувальників не тільки на сцені, але і на своїй сторінці в Instagram. Як пише Politeka.net, у новому відео Ткач вирішив показати, з ким купається на відпочинку.

На кадрах комік прохолоджується в одному з водойм Києва. Ткач повільно заходить у воду в яскраво-червоних плавках. При цьому гуморист не один: компанію йому склав великий надувний круг у вигляді рожевого фламінго.

Артист не міг не пожартувати на цю тему в підписі до відео.

"Вигулюю Тамару", - написав він, розсекретивши ім'я своєї»подружки".

Шанувальники Ткача тут же почали коментувати його публікацію. Багато з них відзначили, що зі спини артист виглядає накачаним.

"А Тамара в курсі?", "Красиво пішов", "хто б мене вигуляв", "в парадних труселях", "Юрчик не муч животинку", "рятувальник і Тамара", "ми з Тамарою ходимо парою", "а надувся як той фламінго", "Ну здоровий, ну просто гора!!! Спина взагалі пісня!", "Іграшки брутального чоловіка!", "Зі спини прям качок", - пишуть люди.

Нагадаємо, Ткач з "Квартал 95" пригорнув до дружини, не стримуючи почуттів.

Як повідомляла Politeka, шестирічна дочка Юрія Ткача здивувала дорослим макіяжем зі стрілками і рум'янами.

Також Politeka писала, що Ткач покинув знімальний майданчик "Одного разу під Полтавою", що сталося.