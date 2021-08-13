Звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач показал, как купается со своей необычной «подружкой» Тамарой

Популярный украинский юморист продолжает веселить поклонников не только на сцене, но и на своей страничке в Инстаграм. Как пишет Politeka.net, в новом видео Ткач решил показать, с кем купается на отдыхе.

На кадрах комик прохлаждается в одном из водоемов Киева. Ткач медленно заходит в воду в ярко-красных плавках. При этом юморист не один: компанию ему составил большой надувной круг в виде розового фламинго.

Артист не мог не пошутить на эту тему в подписи к видео.

«Выгуливаю Тамару», - написал он, рассекретив имя своей «подружки».

Поклонники Ткача тут же принялись комментировать его публикацию. Многие из них отметили, что со спины артист выглядит накачанным.

«А Тамара в курсе?», «Красиво пошел», «Кто бы меня выгулял», «В парадных труселях», «Юрчик не мучай животинку», «Спасатель и Тамара», «Мы с Тамарой ходим парой», «А надулся как тот фламинго», «Ну здоровый, ну просто гора!!! Спина вообще песня!», «Игрушки брутального мужчины!», «Со спины прям качок», - пишут люди.

Напомним, Ткач из "Квартал 95" прильнул к жене, не сдерживая чувств.

Как сообщала Politeka, шестилетняя дочь Юрия Ткача удивила взрослым макияжем со стрелками и румянами.

Также Politeka писала, что Ткач покинул съемочную площадку "Одного разу під Полтавою", что произошло.