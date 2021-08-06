Відомий український комік, зірка шоу "Квартал 95 "і" Ліга Сміху " Юрій Ткач показав свою маленьку доньку з дорослим макіяжем

Артист і його дружина Вікторія виховують шестирічну дочку Лізу. Дівчинка періодично бере участь в показах одягу в якості моделі. Вперше себе в такій ролі вона спробувала в чотирирічному віці, взявши участь у тижні дитячої моди Junior Fashion Week. Тому не дивно. Що дівчинку можна побачити з дорослим макіяжем і оригінальними зачісками, як в нових сторіс Юрія Ткача В Instagram, пише Politeka.net.

"А ну, Ліза, покажи, який тобі зробили гарний макіяж", - звернувся артист до доньки, яка розглядала себе в дзеркалі.

Ліза повернулася, продемонструвавши оригінальний макіяж з блискучими тінями і світлими стрілками.

"Вау! Тепер ти ходи, не знімай. Батя Зараз на гастролі поїде. Через чотири дні приїде, щоб так і було. Гаразд?» - каже Юрій своїй доньці.

Дівчинка кивнула і посміхнулася.

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