Звезда студии "Квартал 95" Юрий Ткач поделился фотографией с маленькой дочерью Лизой, которая невероятно похожа на папу

Как пишет Politeka.net, популярный 37-летний юморист прославился благодаря ролям в ситкомах "Страна У" и "Однажды под Полтавой", а также в фильме "Я, ты, он, она". Также Юрий Ткач был участником телевизионных шоу "Танці з зірками", "Лига смеха" и "Игры приколов", а сейчас снимается во втором сезоне "Маскарада".

Юморист часто делится с поклонниками подробностями своей личной жизни в своем Instagram. Так, на этот раз Ткач поделился фотографией, где он позирует вместе со своей маленькой дочерью Лизой, которую воспитывает в счастливом браке с женой Викторией.

"Для этой малой готов на все ... ))) #крошкаlizi", - нежно написал звезда "Квартала".

В комментариях поклонники написали об удивительном сходстве девочки с Ткачом.

"Копия❤️❤️💥💯%👏👏👏", "какие вы милашки 😍 ", "И это понятно - такая милашка 🔥 ", "Как две капли воды 🔥💯 ", "Вся в папочку)))", - пишут в сети.

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Ранее Politeka писала, что Юрий Ткач в красных плавках засветил странную подружку и поразил своей формой: "Просто качок"

Напомним, что Ткач из " Квартал 95 "прижался к жене, не сдерживая чувств:"как вы похожи".

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