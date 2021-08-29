Маленька дочка зірки "Квартал 95" Юрія Ткача Ліза смішно пожартувала над актором

Як пише Politeka.net, гуморист Юрій Ткач, який є одним із провідних акторів студії "Квартал 95", часто ділиться з шанувальниками подробицями особистого життя у своєму Instagram. Так, цього разу Ткач показав шанувальникам як маленька Ліза, яку він виховує у щасливому шлюбі з дружиною Вікторією, вдало пожартувала над татом.

"А де в лисих закінчується обличчя?", - жартома запитала дівчинка у Ткача.

На що той зняв з кепку, засвітивши лисину, та з гумором відповів, що обличчя у нього закінчується посередині голови.

Як бачимо зі stories Юрія Ткача, він із дружиною Вікторією та маленькою Лізою відпочивають на морі у селі Грибівка, що на Одещині.

Зауважимо, що Юрій та Вікторія Ткач ніжно називають шестирічну дівчинку крошкаlizi. Багато шанувальників гумориста часто відзначають, що маленька Ліза сильно схожа на свого тата не тільки зовнішністю, а й артистичними даними. Нещодавно, Ліза Ткач разом із молодшою дочкою Євгена Кошового Серафимою засвітилися на телебачені. Дочки відомих коміків заспівали на каналі "1+1" на дитячій програмі "Диво мандри".

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