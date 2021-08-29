Маленькая дочь звезды "Квартал 95" Юрия Ткача Лиза смешно подшутила над актером

Как пишет Politeka.net, юморист Юрий Ткач, который является одним из ведущих актеров студии "Квартал 95", часто делится с поклонниками подробностями личной жизни в своем Instagram. Так, на этот раз Ткач показал поклонникам как маленькая Лиза, которую он воспитывает в счастливом браке с женой Викторией, удачно пошутила над папой.

"А где у лысых заканчивается лицо?",- в шутку спросила девочка у Ткача.

На что тот снял кепку, засветив лысину, и с юмором ответил, что лицо у него заканчивается посередине головы.

Как видно из stories Юрия Ткача, он с женой Викторией и маленькой Лизой отдыхают на море в селе Грибовка Одесской области.

Заметим, что Юрий и Виктория Ткач нежно называют шестилетнюю девочку крошкаlizi. Многие поклонники юмориста часто отмечают, что маленькая Лиза сильно похожа на своего папу не только внешностью, но и артистическими данными. Недавно Лиза Ткач вместе с младшей дочерью Евгения Кошевого Серафимой засветились на телевидении. Дочери известных комиков спели на канале "1+1" на детской программе "Диво мандри".

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