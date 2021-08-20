Популярний український гуморист Юрій Ткач у день народження дружини виступав із "Квартал 95" у Чернігові

Як пише Politeka.net, популярний український гуморист, який прославився завдяки ролям у ситкомах "Країна У" та "Одного разу під Полтавою", а також у фільмі "Я, ти, він, вона", познайомився зі своєю дружиною Вікторією ще до популярності. Як відомо, пара офіційно разом з 2014 року, виховують шестирічну дочку Лізу.

Про дружину Ткача Вікторію відомо дуже мало. У своєму Instagram гуморист розповів, що 19 серпня його кохана відсвяткувала ювілей. Ткач приготував їй сюрприз, на свято запросили багато друзів.

"Я дуже щаслива людина. У мене чарівний чоловік, який зробив мене супер-сюрприз і я зараз трохи у шоці", - сказала щаслива Вікторія.

На жаль, розділити разом із дружиною святкування Ткач не зміг, адже у той же день був змушений їхати на концерт "Квартал 95", де є одним із провідних акторів, у Чернігів. Виступ гумористів відбувся о 20:00 в Літньому театрі.

"Поки Віка святкує День народження, я вирішив змотатися на концерт "Кварталу" в Чернігів. Віка, якщо ти бачиш це відео – будь ласка, не доїдай курочку", - жартує Ткач.

Рaніше Politeka писaлa, що Кошовий, Ткач, Казанін та інші зірки "Квартал 95" вивели в світ своїх дружин-красунь і дітей: "Схожі на казкових...".

Нагадаємо, що дочки Ткача і Кошового мріють стати співачками і вже блищать на ТБ: зворушливі кадри.

A ще Politeka повідомлялa, що Ткач з "Квартал 95" похвалився, як його балує дружина: "Обожнюю тебе".