Популярний український гуморист Юрій Ткач у день народження дружини виступав із "Квартал 95" у Чернігові
Як пише Politeka.net, популярний український гуморист, який прославився завдяки ролям у ситкомах "Країна У" та "Одного разу під Полтавою", а також у фільмі "Я, ти, він, вона", познайомився зі своєю дружиною Вікторією ще до популярності. Як відомо, пара офіційно разом з 2014 року, виховують шестирічну дочку Лізу.
Про дружину Ткача Вікторію відомо дуже мало. У своєму Instagram гуморист розповів, що 19 серпня його кохана відсвяткувала ювілей. Ткач приготував їй сюрприз, на свято запросили багато друзів.
"Я дуже щаслива людина. У мене чарівний чоловік, який зробив мене супер-сюрприз і я зараз трохи у шоці", - сказала щаслива Вікторія.
Друга Пугачової і Кіркорова паралізувало, рахунок йде на дні: "Шансів на одужання немає"
Балан поруч з Тіною Кароль осоромився на зйомках популярного шоу, момент потрапив на відео: "Мало не впав"
Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" зізнався, чому йому складно працювати з українцями: "На жаль..."
Хіменес-Браво показав таємну кохану, в мережі розкрили ім'я красуні: "Бажаю вам щастя"
Літак з росіянами впав в аеропорту: момент потрапив на відео, перші дані
На жаль, розділити разом із дружиною святкування Ткач не зміг, адже у той же день був змушений їхати на концерт "Квартал 95", де є одним із провідних акторів, у Чернігів. Виступ гумористів відбувся о 20:00 в Літньому театрі.
"Поки Віка святкує День народження, я вирішив змотатися на концерт "Кварталу" в Чернігів. Віка, якщо ти бачиш це відео – будь ласка, не доїдай курочку", - жартує Ткач.
Рaніше Politeka писaлa, що Кошовий, Ткач, Казанін та інші зірки "Квартал 95" вивели в світ своїх дружин-красунь і дітей: "Схожі на казкових...".
Нагадаємо, що дочки Ткача і Кошового мріють стати співачками і вже блищать на ТБ: зворушливі кадри.
A ще Politeka повідомлялa, що Ткач з "Квартал 95" похвалився, як його балує дружина: "Обожнюю тебе".