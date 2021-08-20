Популярный украинский юморист Юрий Ткач в день рождения жены выступал с "Квартал 95" в Чернигове

Как пишет Politeka.net, популярный украинский юморист, прославившийся благодаря ролям в ситкомах "Страна У" и "Однажды под Полтавой", а также в фильме "Я, ты, он, она", познакомился со своей женой Викторией еще до популярности. Как известно, пара официально вместе с 2014 года, воспитывают шестилетнюю дочь Лизу.

О жене Ткача Виктории известно очень мало. В своем Instagram юморист рассказал, что 19 августа его возлюбленная отпраздновала юбилей. Ткач приготовил ей сюрприз, на праздник пригласили много друзей.

"Я очень счастливый человек. У меня очаровательный муж, который сделал меня супер-сюрприз и я сейчас немного в шоке", - сказала счастливая Виктория.

К сожалению, разделить вместе с женой празднования Ткач не смог, ведь в тот же день был вынужден ехать на концерт "Квартал 95", где является одним из ведущих актеров, в Чернигов. Выступление юмористов состоялось в 20:00 в Летнем театре.

"Пока Вика празднует День рождения, я решил смотаться на концерт "Квартала" в Чернигов. Вика, если ты видишь это видео - пожалуйста, не доедай курочку", - шутит Ткач.

Ранее Politeka писала, что Кошевой, Ткач, Казанин и другие звезды "Квартал 95" вывели в свет своих жен-красавиц и детей: "Похожи на сказочных...".

Напомним, что дочери Ткача и Кошевого мечтают стать певицами и уже блистают на ТВ: трогательные кадры.

A еще Politeka сообщала, что Ткач из "Квартал 95" похвастался, как его балует жена: "Обожаю тебя".