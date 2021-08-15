Український комік, зірка шоу "Квартал 95" і "Ліга Сміху" Юрій Ткач похвалився, яка у нього дружина

Як повідомляє Politeka.net, артист поділився кадрами на своїй сторінці в Instagram.

"Подивіться, що зробила кохана. Коли у чоловіка вихідний, улюблена ось так ось, так ось випендрюється. Молодець", - сказав артист, і подякував дружині.

Юрій Ткач показав тарілку з фігурно нарізаними динею і кавуном.

"Обожнюю тебе", - підписав він кадри.

Як відомо, Вікторія та Юрій Ткач офіційно разом з 2014 року. Познайомилися вони ще до популярності Юрія. Зараз пара виховує шестирічну дочку Лізу.

Вікторія якось розповідала, що за характером і харизмою дочка більше нагадує Юрія. І дійсно, дівчинка в майбутньому мріє стати артисткою, відвідує уроки вокалу і займається моделінгом.

А ось сама Вікторія знаходиться перед об'єктивом не любить.

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