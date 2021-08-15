Украинский комик, звезда шоу "Квартал 95" и "Лига Смеха" Юрий Ткач похвастался, какая у него жена

Как сообщает Politeka.net, артист поделился кадрами на своей странице в Инстаграм.

«Посмотрите, что сделала любимая. Когда у мужа выходной, любимая вот так вот, так вот выпендривается. Молодец», - сказал артист, и поблагодарил супругу.

Юрий Ткач показал тарелку с фигурно нарезанными дыней и арбузом.

«Обожаю тебя», - подписал он кадры.

Как известно, Виктория и Юрий Ткач официально вместе с 2014 года. Познакомились они еще до популярности Юрия. Сейчас пара воспитывает шестилетнюю дочь Лизу.

Виктория как-то рассказывала, что по характеру и харизме дочь больше напоминает Юрия. И действительно, девочка в будущем мечтает стать артисткой, посещает уроки вокала и занимается моделингом.

А вот сама Виктория находится перед объективом не любит.

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