Актори студії "Квартал 95" прийшли на прем'єру анімаційного фільму "Гулівер повертається" зі своїми сім'ями

Як передає Politeka.net, відповідні кадри з'явилися на офіційній сторінці "Квартал 95" в Інстаграм.

Євген Кошовий прийшов на прем'єру зі своєю дружиною Ксенією, яка відома, як танцівниця балету Олени Коляденко, а також двома дочками – Варварою і Серафимою.

Зазначимо, Євген Кошовий озвучив у мультфільмі короля Ліліпутії. І якщо його творчість зібрало чимало компліментів, то ось зовнішній вигляд викликав неоднозначну реакцію в мережі.

"Жеку треба худнути, це факт", "Женя красень, нема чого писати дурниці", "Жека скоро вибухне. Дієту порадьте йому, чи що...",- писали в коментарях.

Степан Казанін з'явився на прем'єрі мультфільму виробництва Студії «Квартал 95» з молодшим сином Петром і дружиною Наталією.

Валерій Жидков явив публіці свою дружину Марію і двох дочок – Єлизавету і Софію.

Юрій Ткач з'явився на публіці з дружиною Вікторією і донькою Єлизаветою.

Руслан Ханумак прийшов дивитися новий мультфільм з дружиною Аліною і сином Артуром.

"Наші улюблені👏 👏 👏 ві самі схожі на казкових персонажів! Дивимося і хочеться посміхатися", - відреагували на кадри користувачі Мережі.

Нагадаємо, травмована Кравець вийшла на сцену "Квартал 95" з тростиною: що сталося з улюбленицею публіки.

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